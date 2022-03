Vladimir Putin a concediat întreg personalul de la Kremlin, de frică să nu fie otrăvit

Profimedia

Vladimir Putin a devenit din ce în ce mai paranoic. Speriat că ar putea fi otrăvit, președintele Rusiei a luat o decizie fără precedent: a concendiat tot personalul de la Kremlin.

Astfel, luna trecută, 1.000 de persoane, printre care spălătorese, secretare și bucătari, au rămas fără un loc de muncă. Informația a fost dezvăluită de către jurnalistul american Craig Copetas, care a aflat totul de la surse din cadrul serviciilor de spionaj.

Potrivit ziaristului, în prezent liderul rus ar avea angajați care îi gustă mâncarea înainte de a o consuma. „Evaluarea comunității de informații este că Putin este speriat”, notează Copetas într-un articol publicat în The Daily Beast.

Otrăvirea, metoda preferată a serviciilor secrete din Rusia

De-a lungul timpului, mai mulți oponenți de-ai lui Vladimir Putin au fost otrăviți. Craig Copetas reamintește că aceasta este metoda preferată de asasinare a serviciilor secrete din rândul cărora provine și Putin.

Fostul agent Aleksandr Litvinenko, devenit disident, a murit în 2006, la Londra, otrăvit cu poloniu, un element radioactiv. În 2018, fostul spion rus Serghei Skripal, aflat în Marea Britanie, abia a scăpat cu viață după otrăvirea cu neurotoxina noviciok.

În 2020, Aleksei Navalnîi, liderul opoziției ruse, a supraviețuit unui atac cu noviciok atribuit serviciilor ruse.

Cine este Craig Copetas?

Craig Copetas, care are o carieră jurnalistică de aproape cinci decenii, a lucrat la mai multe publicații prestigioase, printre care The New York Times, Harper's Magazine și Inc. Magazine.

La un moment dat, americanul a acitivat chiar în Moscova, În 1990, Copetas a primit premiul Școlii de Jurnalism a Universității New York pentru cele mai bune relatări despre Uniunea Sovietică.