Violenţe într-o închisoare din Ecuador. Cel puţin 44 de deţinuţi au murit, iar peste o sută au evadat

Potrivit unui ultim raport al Ministerului de Interne, condus de Patricio Carrillo, 44 ​​de deţinuţi au murit şi zece au fost răniţi. Un bilanţ anterior a raportat 43 de morţi.

Violenţele au avut loc în închisoarea Bellavista, în provincia Santo Domingo de los Tsachilas, la aproximativ 80 km vest de Quito. La faţa locului, răniţii cu răni la faţă au fost îngrijiţi de ambulanţe, iar rudele deţinuţilor s-au înghesuit în jurul centrului penitenciar pentru a încerca să obţină informaţii, notează AFP. Potrivit şefului poliţiei ecuadoriane, „atacatorii au acţionat cu mare cruzime”, în timp ce violenţele au fost urmate de o evadare în masă.



Deşi autorităţile nu au dat nicio cifră cu privire la numărul total de evadaţi, 112 dintre aceştia au putut fi „recapturaţi”, dar 108 erau încă „dispăruţi” luni după-amiază, potrivit şeful poliţiei, generalul Fausto Salinas.

Cu o capacitate de 1.200 de locuri, închisoarea Bellavista găzduieşte în prezent 1.700 de deţinuţi.

„Acesta este rezultatul regretabil al violenţei bandelor”, a scris pe Twitter preşedintele Guillermo Lasso, aflat în turneu în Israel. El a transmis „sincere condoleanţe familiilor” celor care au murit.



Ciocnirile dintre membrii a două bande rivale, „Lupii” şi „R7”, au izbucnit în jurul orei 3:00 dimineaţa, fiind declanşate „protocoale de securitate.” „Majoritatea victimelor, dacă nu aproape toate, au fost ucise cu cuţite, nu cu arme de foc, iar cadavrele lor mutilate au fost lăsate în urmă. Au fost executaţi în sălile comune, în celule”, apoi „a fost o tentativă masivă de evadare” cu folosirea armelor de foc, a spus Patricio Carrillo.

„Cei cărora li se permite să se deplaseze între diferitele blocuri din închisoare sunt probabil cei care se află în spatele acestui masacru”, a spus el, referindu-se la un „scenariu identic cu cel din 28 aprilie din închisoarea din El Turi, unde membri ai "Lupilor" se confruntaseră deja cu "R7"”. Acolo au murit aproximativ 20 de prizonieri, majoritatea mutilaţi cu cuţite.

