Violențe într-o închisoare din Ecuador. Armata a intervenit de urgență, după ce șase persoane au fost ucise | VIDEO

"Un eveniment s-a produs" într-unul dintre sectoarele închisorii Guayas 1 şi "au fost înregistrate şase persoane decedate", a indicat administraţia penitenciarelor (SNAI) într-un comunicat.

La rândul său, Procuratura a indicat că "sunt executate protocoale de securitate (...) în faţa tulburărilor survenite vineri după-amiază", informează AFP, citată de Agerpres.

"În următoarele ore, personal militar specializat va efectua primele incursiuni şi recunoaşteri în sectorul 7, unde se spune că au început incidentele, pentru a prelua controlul asupra situaţiei", a adăugat procuratura pe reţeaua socială X (fostă Twitter).

#Watch: six prisoners are murdered in a new violent incident in a prison in #Guayaquil, the largest & most dangerous in the country, in circumstances & reasons that have not been clarified by the prison authority.#Breaking #Update #PenitenciariadelLitoral #Ecuador pic.twitter.com/Ev07LBhYva