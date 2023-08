Captură record de 9,5 tone de cocaină, în Ecuador. Cum erau ascunse drogurile | VIDEO

Captura a avut loc miercuri în portul Algeciras (sudul Spaniei) şi constituie "cel mai mare transport de cocaină ascuns în Spania până în prezent": 9.436 de kilograme care fuseseră ascunse în cutii de banane într-un container frigorific, au precizat autorităţile, relatează AFP.

Această operaţiune constituie "o lovitură fără precedent dată uneia dintre cele mai importante organizaţii criminale din lume implicate în distribuţia de cocaină, ai cărei destinatari erau principalele reţele criminale din Europa", se precizează în comunicat, fără a identifica această organizaţie.

În încărcătură au fost detectate siglele a peste 30 de organizaţii criminale europene, destinatarii transportului.

Organizaţia responsabilă de acest transport avea capacitatea de a trimite 40 de containere pe lună în Europa şi "dispunea de o reţea comercială extinsă pentru expedierea containerelor din Ecuador în Spania", utilizând, de asemenea, portul Vigo din nord-vestul Spaniei.

Poliţia nu a raportat nicio arestare în timpul acestei operaţiuni.

