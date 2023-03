Violențe în Grecia după tragedia feroviară în care cel puțin 43 de persoane au murit. Oamenii s-au bătut cu polițiștii. VIDEO

Manifestanții s-au bătut cu forțele de ordine în Atena, în fața sediului Hellenic Train, compania responsabilă de întreținerea căilor ferate din Grecia.

Proteste au avut loc și în Salonic, dar și în orașul Larissa, în apropiere de locul în care s-a petrecut dezastrul, informează BBC.

#Greece police use unnecessary violence & teargas against peaceful protestors for the tragic #hellenic_train crash.

The question is who permits these violent police tactics against its citizens ❓ https://t.co/PQRH1nB1tm