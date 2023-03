Două trenuri s-au ciocnit în Grecia. Cel puţin 32 de morți și câteva zeci de răniți. Primele imagini de la fața locului

La fața locului au intervenit 150 de pompieri și 40 de ambulanțe, au anunțat autoritățile elene.

Salvatorii au lucrat toată noaptea, în încercarea de a-i scoate pe pasageri dintre fiare, informează BBC.

Dintre pasagerii răniți, cel puțin 20 sunt în stare gravă, au anunțat autoritățile.

Deocamdată, nu se știe ce a provocat coliziunea dintre cele două trenuri, care s-a produs în Tempi, în apropierea orașului Larissa.

După impactul dintre cele două trenuri, mai multe vagoane au deraiat și a izbucnit un incediu.

"A fost un coșmar de zece secunde. A fost panică. Cabluri, foc... Focul a izbucnit imediat", a declarat, pentru Reuters, pasagerul Stergios Minenis.

"Erau flăcări în dreapta și în stânga... Timp de zece, cincisprezece secunde a fost haos. Trenul era răsturnat într-o parte, incendii, cabluri atârnate, geamuri sparte, oameni care țipau, oameni prinși înăuntru", a mai spus acesta, care a precizat că a reușit să se salveze după ce a sărit de la o înălțime de 2 metri.

#Greece A passenger train collided with a freight train in northern Greece, leaving at least eight people dead and dozens injured.

The accident occurred near #Evangelismos, a town in Tempi, northeast of #larissa . Rescue efforts are ongoing. pic.twitter.com/ndNDzJKzCw