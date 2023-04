Videoclipuri care pretind că arată soldați ucraineni decapitați circulă pe rețelele sociale

Bănuiele se îndreaptă către mercenarii lui Evgheni Prigojin. Aceştia, la rândul lor, dau vina pe ucrainenii înşişi, relatează CNN, citată de News.ro.

Videoclipurile par a fi ale unor evenimente separate, unul dintre ele ar putea fi filmat foarte recent, în timp ce celălalt, după cantitatea de frunziş care se vede pe teren, pare să fi fost filmat în timpul verii.

Primul videoclip, care a fost postat pe un canal pro-rus la 8 aprilie, ar fi fost filmat de mercenari ruşi din grupul Wagner şi pare să arate cadavrele decapitate a doi soldaţi ucraineni care zac pe jos lângă un vehicul militar distrus. În videoclip, se poate auzi o voce, în spatele camerei, dar sunetul pare distorsionat pentru a împiedica identificarea vorbitorului: „(Vehiculul blindat) a fost f**t de o mină”, spune vocea, care vorbeşte în limba rusă. Referindu-se aparent la cadavrele de pe jos, vocea, râzând, continuă: „I-au ucis. Cineva s-a apropiat de ei. S-a apropiat de ei şi le-a tăiat capetele”.

Soldaţii morţi par să fi avut, de asemenea, mâinile tăiate.

Conturile ruseşti de pe reţelele sociale spun că videoclipul a fost filmat în apropiere de Bahmut, în estul Ucrainei, scena celor mai aprige lupte din război, unde luptătorii din compania de mercenari Wagner sunt puternic implicaţi. CNN precizează că nu poate confirma în mod independent locaţia videoclipului.

Cel de-al doilea videoclip, care a fost postat pe Twitter şi este foarte neclar, pare să fi fost filmat în timpul verii, dată fiind vegetaţia de pe teren. Acesta pretinde că arată un luptător rus care foloseşte un cuţit pentru a tăia capul unui soldat ucrainean. O voce la începutul videoclipului sugerează că victima ar fi putut fi încă în viaţă când a început atacul.

Russians filmed a terrible video of brutal beheading of a captured Ukrainian soldier. This is yet another monstrous crime of russian army and a violation of all conventions and moral principles of humanity.

You have to realize that such thing should never happen in 21st century,… pic.twitter.com/JDGoGsfVlh