Spionajul britanic: alcoolul ucide trupele rusești din Ucraina. Tot alcoolul a dus la înfrângerea din Războiul Crimeei

Băutura, unul din factorii care a dus la pierderi de vieți omenești de partea Rusiei

Mark Lawrence Schrad, director al departamentului de studii privind zona rusă de la Universitatea Villanova și autor al cărții „Vodka Politics: Alcohol, Autocracy, and the Secret History of the Russian State” („Alcoolul, autocrația și istoria secretă a statului rus”), a scris în 2014 că băutura a afectat armata rusă, de la soldații de rând, până la liderii militari de rang înalt, în timp ce aceștia se împiedicau în luptă, ajungând să piardă și 100.000 de soldați, și, într-un final, războiul.

În carte, Schrad detaliază cazuri în care armata rusă era dezorientată și lăsată să lupte fără comandanți, spitale îmbibate de mirosul de vodcă, dar și soldați care se plângeau după ce erau privați de rațiile de vodcă, conform Business Insider.

Războiul din Crimeea avea să devină un alt exemplu al problemei consumului de alcool în război. Un alt exemplu despre care scrie Schrad include Războiul ruso-japonez, pe care Japonia l-a câștigat în ciuda faptului că a fost puternic depășită numeric. Schrad citează un ziar din Sankt-Petersburg care scria: „japonezii au găsit câteva mii de soldați ruși morți de beți, încât au putut să îi taie la baionetă ca pe niște porci”.

Deși nu a fost singurul motiv pentru care aceste războaie au fost pierdute, Schrad susține că vodca a jucat un rol important în eșecurile Rusiei.

În timpul Primului Război Mondial, țarul Nicolae al II-lea a instituit prohibiția, care a durat până la venirea la putere a lui Iosif Stalin, dar Schrad scrie despre revoltele legate de recrutare și de jefuirea magazinelor de băuturi alcoolice, a depozitelor și a distileriilor.

Băutura și istoria militară au fost întotdeauna întrepătrunse, practica fiind alimentată de miturile conform cărora băutura le-ar conferi curaj soldaților, dar Schrad susține că Rusia are o istorie deosebit de unică în ceea ce privește băutura, care urmează multe linii de legătură, în special istoria țării care a dominat comerțul cu vodcă și sistemul de recrutare rusesc, o relicvă a domnitorului Petru cel Mare din secolul al XVII-lea.

Alcoolul ucide trupele rusești din Ucraina

De ce este important acum? O actualizare recentă a serviciilor de informații ale Ministerului britanic al Apărării a raportat că mulți soldați mor în Ucraina din cauza unor probleme care nu țin neapărat de luptă, ci, de fapt, ei ar muri din cauza consumului exagerat de alcool.

Numărul de morți în rândul trupelor rusești este acum de două ori mai mare decât cel al adversarilor lor, arată estimările din documentele de informații americane care au fost scurse, scrie Business Insider.

Schrad a declarat pentru Insider că nu vrea să facă „analogii directe cu lucruri care s-au întâmplat acum 150 de ani”, dar paralelele există.

„Unghiurile alcoolului sunt interesante. Nu cred că este nici pe departe la fel de important în zilele noastre, așa cum a fost în timpul Războiului ruso-japonez sau al Primului Război Mondial, dar este semnificativ, nu-i așa?”, a declarat Schrad pentru Insider. „Nici nu este ceva ce poți da pur și simplu la o parte, nu-i așa? Aveți o armată rusă demoralizată și se confruntă cu o forță de luptă ucraineană foarte entuziastă care este acolo pentru a-și apăra patria, pentru a-și apăra teritoriul”, a mai spus acesta.

Jurnalist Business Insider: Am citit unul dintre articolele dumneavoastră de anul trecut și, practic, ați folosit - nu știu dacă pot să spun așa - dar ați folosit precedente istorice pentru a prezice că alcoolul va juca un rol în război. Vreau să aflu de la dumneavoastră de ce ați simțit că acest lucru va fi o problemă în războiul ucrainean?

Mark Lawrence Schrad: „În mare parte, pe asta se bazează subiectul meu de cercetare - alcoolul și istoria Rusiei. A fost pâinea și untul meu. Și o mare parte din ea s-a învârtit în jurul cărții mele „Politica vodcii”. Teza cărții a fost „De ce beau rușii atât de mult?”. Da, există stereotipuri culturale. Dar explicația cu care am venit eu a fost că nu este vorba de un fel de trăsătură culturală sau genetică, cât mai degrabă de consecința unor generații de decizii autocratice care au pus interesul statului rus înaintea sănătății și bunăstării poporului rus.

Din punct de vedere istoric, lucrul cel mai profitabil pentru statul rus a fost vodca. Monopolizarea alcoolului și a comerțului cu taverne din Rusia, care datează din vremea țarilor, a constituit 1/3 din toate veniturile statului rus în timpul țarilor, iar apoi, chiar și în epoca sovietică, un sfert din toate veniturile proveneau din vânzarea de vodcă propriului popor. Cred că o mare parte din sursa de unde provine. Cartea a urmărit acest fir al alcoolului prin tot felul de lucruri diferite, inclusiv prin luptele de război, și se constată că de fiecare dată când Rusia intră în război, are loc această calamitate a alcoolului. Războiul din Crimeea, Războiul ruso-japonez, Primul Război Mondial, în special, au fost toate fiasco-uri provocate de beție.

Ucrainenii au moștenit și ei o mare parte din acest obicei - presupun, un fel de alcoolism societal - dar s-au îndreptat, de asemenea, în multe privințe, spre sisteme mai europene, nu numai în ceea ce privește consumul de alcool, ci și reglementarea.

Când a început războiul, din partea ucraineană, au instituit un fel de interdicție generală în primele luni de război. Ideea era că alcoolul nu era necesar pentru a menține disciplina și moralul într-o perioadă de criză. Evident, de partea rusă, a fost exact opusul. Aveai oameni care intrau în război complet beți. Aveți o mulțime de rapoarte venite din Ucraina de la supraviețuitori ai rușilor care au comis atrocități în masă, adesea în stare de ebrietate, ceea ce reprezintă o altă temă constantă a istoriei.

Când Rusia a început mai târziu, în 2022, cu recrutarea în masă, a fost același lucru pe care l-am văzut în 1904-1905 sau 1914 cu Primul Război Mondial - că oamenii se prezentau pe jumătate beți și se băteau cu ofițerii de recrutare și continuau să bea până când ajungeau pe câmpul de luptă”.

Reporter Business Insider: Un lucru pe care l-am văzut în istorie este că au existat o mulțime de culturi care beau pe timp de război. Care sunt circumstanțele care fac ca actuala problemă a Rusiei cu băutura să fie unică?

Mark Lawrence Schrad: „Ceea ce este fascinant este faptul că Rusia devine prima țară prohibiționistă după Primul Război Mondial, deoarece și-a învățat lecția după războiul ruso-japonez, iar acest lucru a devenit un fel de cult al sobrietății militare. Toate țările care s-au implicat în Primul Război Mondial restricționau accesul la alcool pentru că toate aceste armate din întreaga lume au învățat lecția, la fel ca Rusia, că dacă ai o forță de luptă bună sau o forță de luptă beată poate face cu adevărat diferența între victorie și înfrângere. Așadar, aș spune că, de la Primul Război Mondial încoace, a existat un consens internațional în ceea ce privește limitarea consumului de alcool în rândurile forțelor armate, în special atunci când este vorba de lupte de război.

Cred că atunci când vine vorba în special de forțele mai moderne, Rusia este încă foarte mult blocată în trecut, având această răspândire a alcoolului, în timp ce o armată mai modernă ar putea să nu aibă acest lucru. Armatele rusești sunt, în multe privințe, un fel de relicvă a trecutului. Este încă o armată de recruți. Nu este o armată modernă de voluntari. Așa că aveți o mulțime de rămășițe ale trecutului și cred că și asta ar putea fi o parte a problemei. Dar adevărul este că avem oameni în poziții de război, care nu s-au înrolat pentru asta, spre deosebire de soldații americani sau britanici care aleg acest stil de viață dintr-un motiv sau altul. Știți, ultima dată când am avut o recrutare în Statele Unite, în timpul Vietnamului, a existat o mulțime de abuzuri de droguri și alcoolism care au fost asociate. Și asta ar putea face parte din dinamică”.

Reporter Business Insider: Se pare că Rusia este conștientă de acest lucru. De ce continuă Rusia să mențină acest sistem de recrutare în ciuda dovezilor că se confruntă cu probleme cu alcoolul în rândul militarilor?

Mark Lawrence Schrad: „Cred că, în primul rând, a fost greu de reformat. Apoi, mai important, Rusia a trecut, de asemenea, în ultimii ani, printr-un fel de criză demografică. Când Uniunea Sovietică s-a destrămat la începutul anilor 1990, a existat pur și simplu, decădere economică, dezordine și depresie. În Rusia, au avut un fel de criză a bebelușilor din anii '90 până la mijlocul anilor 2000. Aceasta este generația care acum ar urma să intre în serviciul militar, iar acolo pur și simplu nu sunt suficienți oameni. Când vine vorba de această criză demografică care afectează Rusia de mult timp, armata a fost, într-un fel, cea mai perspicace în acest sens. În ultimii 20 de ani, au tras un fel de semnal de alarmă în ceea ce privește dorința de a reforma și de a face o armată mai modernă, dar au recunoscut, de asemenea, că trebuie să mențină recrutarea, pentru că, dacă ar renunța la ea, nu ar mai avea suficienți oameni pentru a echipa toate turelele și toate pozițiile de care au nevoie”.

Sursa: Business Insider Etichete: , , , Dată publicare: 12-04-2023 09:42