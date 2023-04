Un cutremur de 5,8 s-a produs în Rusia după erupția vulcanului Șiveluci

Oamenii de știință ruși au spus că seismul a fost o replică a unui cutremur din 3 aprilie, transmite Reuters.

Aproximativ 300.000 de oameni trăiesc în vasta peninsulă Kamceatka a Rusiei, care se întinde în Oceanul Pacific la nord-est de Japonia.

Imaginile au arătat norul care se învârtea peste pădurile și râurile din estul îndepărtat și din satele acoperite de cenușă.

An eruption of the Shiveluch volcano began in Kamchatka, Russia . There was an ash emission for 20 km, several villages were covered by an ash cloud. The highest air hazard code has been declared - social networks pic.twitter.com/Sxd6I9snxj