VIDEO. Un protest pașnic a degenerat rapid în UK. Manifestanții au atacat o secție de poliție și au rănit mai mulți ofițeri

Sute de oameni s-au adunat în jurul secţiei de poliţie Bridewell după un protest împotriva unui proiect de lege ce prevede sporirea prerogativelor poliţiştilor în cazul protestelor non-violente. Doi ofiţeri de poliţie au fost spitalizaţi, unul cu un braţ rupt, iar cealaltă cu câteva coaste rupte, conform unui comunicat postat pe Twitter de poliţia din Avon şi Somerset.

"Ceea ce a început ca o demonstraţie paşnică a degenerat în violenţe prin acţiunea unei mici minorităţi", a declarat Will White, un oficial al poliţiei care s-a referit la scene violente "absolut ruşinoase". "Ofiţerii au făcut obiectului unui nivel considerabil de violenţă şi insulte", a adăugat el.

In Bristol tonight we see what the soft-headed approach to the anti-police BLM leads to.

Wake up everyone, this is not about racial justice.

These people want all-out anarchy and street violence. pic.twitter.com/pBXFL5Iy1Z