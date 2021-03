Cum se chinuie să supraviețuiască celebrele pub-uri britanice în pandemie. „A fost brutal când am realizat ce se întâmplă”

În Marea Britanie se împlineşte un an de când faimoasele pub-uri au fost nevoite să-şi închidă porţile prima dată, din cauza pandemiei.

De atunci, mii de localuri s-au închis definitiv. Proprietarii pub-urilor care au supravieţuit lunilor de carantină, speră ca lucrurile să revină cât mai repede, pe un făgaş cât mai aproape de normalitate. Specialiştii în domeniu spun însă că obiceiurile consumatorilor s-au schimbat şi s-ar putea ca, pe viitor, barurile să atragă mai puţini oameni decât înainte de pandemie.

Proprietarul barului "The Old Hall Inn", din Derbyshire, a fost nevoit să-l închidă prima oară în martie anul trecut, din cauza carantinei. Localul s-a redeschis în vară, pentru câteva luni, apoi a tras obloanele din nou, în noiembrie.

Dan Capper, proprietarul barului: "Am fost la curent cu ştirile şi am ştiut când lucrurile au început să se strice, dar chiar şi aşa nu ne aşteptam la carantină. A fost brutal când am realizat ce se întâmplă, ne aşteptam la săptămâni, nu la luni sau un an."

În întreaga lume, criză economică provocată de pandemie a pus pe butuci industria ospitalităţii. Numai în Marea Britanie, cel puţin 10.000 de localuri şi-au închis definitiv porţile în ultimul an. Cele rămase abia supravieţuiesc.

Citește și Marea Britanie anunţă că jumătate din populaţia adultă a primit prima doză de vaccin anti-Covid-19

Dan Capper: "A durat 15-20 de ani să construim această afacere şi cred că avem 68 de angajaţi în şomaj tehnic, în acest moment, dar echipa e mai mare dacă punem la socoteală şi studenţii care lucrează vara."

În Marea Britanie, peste 4,7 milioane de oameni şi-au pierdut locurile de muncă în pandemie şi trăiesc acum doar cu ajutorul de şomaj, care oferă asistenţă financiară pentru cei ale căror afaceri au fost afectate în carantină. Pentru proprietarii de localuri, viitorul nu arată însă prea bine.

Dan Capper: "Nu ştim ce va fi când vom redeschide, cât de ocupaţi vom fi. Aşa că pur şi simplu ne asigurăm că începem pas cu pas şi construim de acolo."

Marea Britanie are una dintre cele mai ridicate mortalităţi din lume, din cauza coronavirusului. În acelaşi timp, e printre statele cu cel mai mare număr de vaccinări, raportat la populaţie. În weekend, oficialii au anunţat că jumătate dintre toţi adulţii britanici au primit cel puţin o doză de vaccin, iar planul e ca până la sfârşitul lunii iulie, toţi cei de peste 18 ani să fie vaccinaţi.