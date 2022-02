VIDEO. Un echipaj din Georgia a refuzat să ajute o navă rusească: ”Puteți să vă duceți în ..”

Imaginile au fost postate inclusiv de către Olexander Scherba, fostul ambasador al Ucrainei în Austria, care a transcris și discuția în limba engleză pe contul său de Twitter.

Se pare că vasul Rusiei ar fi rămas fără combustibil, astfel că a cerut ajutor navelor din apropiere.

Ghinionul lor a fost că a răspuns un marinar din Georgia.

Iată înregistrarea discuției, conform transcrierii fostului ambasador al Ucrainei în Austria:

Marinar georgian: - Sunteți ruși?

Marinar rus: - Da.

Marinar georgian: - Refuzăm să vă alimentăm.

Marinar rus: - Cine vorbește?

Marinar georgian: - Asistent căpitan din Georgia. Navă rusească, puteți să vă duceți în *** (înjurătură, n. red.)

Marinar rus: - Dar am rămas fără combustibil.

Marinar georgian: - Bine, atunci puteți să vâsliți, invadatori de *** (înjurătură, n. red.)

