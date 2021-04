VIDEO. Un bărbat din Australia a fost atacat de o caracatiță. "A fost un adevărat şoc"

Geologul şi autorul Lance Karlson tocmai se pregătea să înoate în apropierea staţiunii în care era cazat împreună cu familia, în Golful Geographe de pe coasta de sud-vest a Australiei, când a observat ieşind din apă ceea ce a crezut că este coada unei pisici de mare care ataca un pescăruş.

După ce s-a apropiat împreună cu fiica sa în vârstă de doi ani, el a descoperit că era vorba despre o caracatiţă şi a început să o filmeze.

Caracatiţa, aflată în apele de mică adâncime, l-a atacat brusc pe Karlson cu tentaculele, după cum se poate vedea în imaginile surprinse de el.

I had no idea an octopus could do this! Gave me a good working over! pic.twitter.com/6keTnebRoP