VIDEO. Un avion a explodat, după ce a aterizat forțat pe o stradă din Sao Paolo

Un avion privat de mic dimensiuni a fost cuprins de flăcări după ce a aterizat pe o stradă circulată din Sao Paolo, scrie rt.com.

Înăuntru se afla doar pilotul, care a încetat din viață, înainte de sosirea medicilor și a pompierilor. Incidentul a avut loc miercuri seară, în apropierea aeroportului Campo de Marte, în zona de nord a metropolei braziliene.

AVIÃO DE PEQUENO PORTE CAI NA ZONA NORTE DE SP - Um avião de pequeno porte caiu no começo da noite desta quarta-feira (8), na Av Braz Leme, próximo ao Aeroporto #CampodeMarte, na zona norte de #SãoPaulo. Informações do Corpo de Bombeiros, o piloto é a única vitima fatal. pic.twitter.com/ZMKseL5xry — Explora Digital (@digital_explora) July 9, 2020

Avionul a explodat la scurt timp după aterizare. Martorii nu au avut timp să intervină. Imaginile filmate la locul tragediei au fost postate pe rețelele sociale.

”Eram la aproape 50 de metri de avion, când am auzit o explozie, apoi am văzut o minge de foc. Când am încercat să mă apropii, am auzit încă o explozie”, a povestit un șofer pentru G1 Globo.

