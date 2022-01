Video. Sute de persoane au rămas fără adăpost, după ce un incendiul a cuprins peste 100 de case în Chile

Mai multe filmări arată nori foarte mari de fum ieșind din incendiile care consumă case.

Delegatul prezidențial pentru provincia Tamarugal, Miguel Angel Quezada, a declarat că incendiul a fost stins luni seară. Quezada a mai spus că multe dintre casele distruse au fost construite într-o fără autorizație.

Autoritățile au înființat adăposturi pentru cele 280 de familii afectate de incendiu.

Emerging: Massive fire burning multiple homes in the Laguna Verde area of Iquique, Chile https://t.co/PEZkGXHawo

Hue fire erupted in #Chile ,Fire affects at least 30 homes in #Laguna Verde camp in Iquique, fire is spreading

ޗިލީ ގައި ބޮޑު އަލިފާންގަނޑެއްހިފާ 30 ގެ އަނދައިފި pic.twitter.com/QXqBMvtfxY