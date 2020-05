VIDEO Spectacolul oferit de peste o mie de delfini. Unde a avut loc momentul

Peste 1.000 de delfini au profitat că activitatea maritimă s-a diminuat considerabil ca urmare a restricțiilor impuse de autorități. Aceștia au fost filmați, sâmbătă, în apropiere de Laguna Beach, în timp ce sar din apă și oferă un spectacol impresionant.

Clipul a fost filmat de Newport Coastal Adventures, care a transmis că grupuri între 200 și 500 de delfini sunt ceva normal în această regiune, dar mai mult de o mie delfini la un loc pot fi observați foarte rar.

Watch: A “superpod” made up of 1,000 dolphins was spotted off the coast of Laguna Beach, Calif. on Saturday pic.twitter.com/aFRDauvebl