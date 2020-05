VIDEO Momente inedite. Delfini surprinși în Bosfor în apropiere de Istanbul

Pentru că traficul maritim s-a diminuat, mai mulți delfini au fost filmați în timp ce înotau liniștiți în apele Bosforului, potrivit Reuters.

Imaginile au fost surprinse cu ajutorul unei drone, în apropiere de Istanbul, scrie Repubblica.

Un moment special a avut loc și în India. Mii de flamingo roz au umplut un lac din Mumbai, scrie Reuters.

