VIDEO ȘOCANT | Momentul în care un bărbat fără picioare este împușcat de trei polițiști

Anthony Lowe Jr, în vârstă 36 de ani, a fost împușcat de cel puțin opt ori de trei polițiști la Departamentul de Poliție din Huntington Park din California, SUA, joi, după ce a încercat să fugă din scaunul cu rotile, scrie Mirror.

Huntington Park, California police officers shoot dead Anthony Lowe Jr, a double amputee man who tried to run away from them on the stumps of his legs. The cops said they were afraid Lowe would throw the knife he had at them. pic.twitter.com/y4FjqED4Hy