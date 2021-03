VIDEO. Slovacia a primit primul lot de vaccinuri Sputnik V. Țara are cea mai mare mortalitate din lume

”Puteţi vedea în spatele meu prima livrare dintre cele două milioane de vaccinuri Sputnik V pe care le-am comandat”, a anunţat luni seara, în faţa presei, premierul slovac Igor Matovic, conform News.ro.

El a făcut acest anunţ pe aeroportul din Kosice, în faţa unui avion de transport care a adus vaccinul rusesc împotriva covid-19 în ţară.

LOOK: Slovakia received 200,000 doses of Russia’s Sputnik V coronavirus vaccine.

It is now the second EU country alongside Hungary to grant emergency approval of the Russian jab https://t.co/XwPPhPpuH0 pic.twitter.com/00vpsxiG9Y