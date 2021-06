Video. Scandal cu săbii şi cuţite într-un parc din Londra. Un tânăr de 17 ani a fost înjunghiat

Conform imaginilor surprinse la fața locului, tânărul a fost fugărit de câțiva bărbaţi înarmați cu săbii şi cuţite. La un moment dat, acesta a fost trântit la pământ, prins de unul dintre indivizi şi lovit cu pumnii şi cu picioarele. Sub privirile îngrozite ale oamenilor aflați în parc, victima a fost bătută minute bune.

Apoi, agresorii s-au făcut nevăzuţi. Tânărul de 17 ani a rămas întins la pământ, fiind rănit grav. O persoană care a văzut ce s-a întâmplat a început să strige speriată:"Repede. Primul ajutor, orice. Repede". Oamenii s-au adunat în jurul victimei şi au chemat ambulanța.

????????BREAKING: A young man has been rushed to hospital after he was stabbed repeatedly by a group of youths brandishing foot-long knives in Hyde Park pic.twitter.com/97uEoX1luu