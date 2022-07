VIDEO. Rușii și-au doborât din greșeală propriul avion, un aparat foarte scump și modern

Potrivit Financial Times, este vorba despre un avion de luptă-bombardier Sukhoi Su-34M nou-nouț.

Propagandistul rus Evgheni Poddubni a filmat, se pare, doborârea avionului, duminică, asupra orașului Alchevsk din estul Ucrainei, care este ocupat de ruși. „Aseară, echipajul de apărare aeriană al forțelor aliate a distrus o țintă pe cer deasupra Alchevsk. Natura țintei nu este clară. Mingea care ardea a căzut la pământ mai mult de un minut.” - a transmis propagandistul rus Poddubni.

O înregistrare video cu epava a confirmat identitatea avionului: este vorba de Su-34M cu registrul RF-95890, unul dintre cele doar 10 aparate de zbor de tip Su-34M pe care Sukhoi le-a livrat până acum forțelor aeriene ruse.

#Ukraine:A Russian Su-34 strike aircraft was shot down, likely in the vicinity of Alchevsk, #Luhansk Oblast.

According to preliminary information, it was likely to be a case of friendly fire. pic.twitter.com/4DIzPE8Y5N