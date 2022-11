VIDEO. Rusia contraatacă. Două blocuri de locuinţe din capitala Ucrainei au fost lovite cu rachete

Citând informaţii preliminare, primarul Vitali Kliciko a scris pe mesageria Telegram că echipe de salvare se află în centrul Kievului şi că mai multe rachete ruse au fost de asemenea doborâte de armata ucraineană.

"Atac asupra capitalei: potrivit unor informaţii preliminare, două clădiri rezidenţiale au fost lovite în districtul Pecersk. Mai multe rachete au fost doborâte de apărarea antirachetă deasupra Kievului", a anunţat Kliciko, potrivit Agerpres.

Potrivit mass-media din Ucraina citate de EFE, începând cu orele locale 14:45 sirenele antiaeriene s-au făcut auzite pe întreg teritoriul ucrainean.

Two residential buildings were hit in Kyiv, - Presidential Office.

Air raid alert is still on, everyone advised to stay in shelters.

????: Presidential office pic.twitter.com/0A7pubTHnE