21 de soldați ruși s-ar fi predat voluntar ucrainenilor, în regiunea Luhansk. „Comandanții ne-au abandonat”

Lupte intense au loc și în regiunea Donețk, unde rușii au pierdut sute de oameni, uciși sau răniți, într-o serie de atacuri asupra liniilor fortificate ucrainene din apropierea satului Pavlivka. De bătălia pentru Herson, care pare iminentă, ar putea depinde eventuale negocieri dintre Moscova și Kiev.

Armata ucraineană a inițiat mai multe atacuri asupra unor localități ocupate de ruși

În regiunea Herson, la vest de râul Nipru, armata ucraineană a inițiat mai multe atacuri asupra unor localități ocupate de ruși, cel mai probabil pentru a testa apărarea invadatorilor. Asta, în timp ce rușii fortifică malul de est al râului cu buncăre în miniatură, cutii din beton care, spun specialiștii, nu ar rezista unui bombardament susținut. După ce au apărut informații despre pierderi uriașe în rândul unor unități, unii militari ruși au înregistrat mesaje optimiste pentru cei de acasă.

Soldat rus: „Vrem să vă spunem că unitatea noastră rezistă. Brigada luptă. Din păcate, avem pierderi. Încercăm să le minimizăm. Avem pierderi, dar așa e la război. Împotriva noastră nu luptă copii, tot soldați sunt și ei. Și, sincer să fiu, ar fi mai ușor pentru noi să luptăm dacă acasă ar fi liniște”.

Cu toate astea, situația de pe front este cu totul nefavorabilă rușilor. 21 de soldați ruși s-ar fi predat voluntar ucrainenilor, în regiunea Luhansk.

Soldat: „Comandanții ne-au abandonat. De trei zile nu am mâncat, nu am avut nici apă, am stat în tranșee ude, și am fost bombardați chiar și de ai noștri. Nu e nicio lună de când am fost mobilizați și ne-au trimis imediat pe front. Comandanții au fost primii care au părăsit corabia”.

Iar atmosfera e una sumbră și printre propagandiștii ruși.

Olga Skabeyeva, realizatoare Russia One: „Sunt orașe pe care le vom putea captura în viitorul apropiat? Sau ne socotim succesele doar în metri și kilometri, înaintând foarte încet? Dați-mi voie să citez un prieten lunetist, care operează de mai multe luni în regiunea Marinka din Donețk. 'Avansăm trei centimetri pe zi', așa a spus. Nimic de comentat aici”.

Lucrurile nu stau bine nici pentru soldații ruși proaspăt mobilizați, care sunt trimiși pe front cu echipamente de vară și alimente expirate.

Potrivit cotidianului „La Repubblica” din Italia, care citează surse de la Bruxelles, occidentalii vor îndemna Ucraina să înceapă negocierile de pace cu Rusia după recucerirea orașului Herson. Zdrobirea armatei ruse într-una dintre cele mai importante porți către Marea Azov și Crimeea ar reprezenta un dezastru pentru Moscova, iar Kievul ar fi astfel în masură să negocieze dintr-o poziție de forță.

Kirill Stremousov, pro-Kremlin, Herson: „Orașul Herson este într-o stare de așteptare, astăzi. Acei oameni care au părăsit acum malul drept, parte a regiunii Herson, și s-au mutat pe malul stâng, sunt mai în siguranță. Evacuarea în masă a fost finalizată. Cred că în următoarele săptămâni, poate chiar zile, situația va fi mai clară”.

În acest timp, președintele rus Vladimir Putin a ieșit la plimbare în Piața Roșie din Moscova, unde a vizitat o expoziție de tehnică militară din al Doilea Război Militar. Liderul de la Kremlin nu părea să aibă prea multe motive de bucurie, legat de războiul din Ucraina.

Pe de altă parte, Rusia şi Statele Unite discută despre reluarea tratativelor privind armele nucleare strategice, pentru prima oară de când forţele ruse au invadat Ucraina, scrie ziarul „Kommersant”, citat de marile agenții de presă occidentale. Contactele ar putea avea loc în Orientul Mijlociu, potrivit publicației ruse. Asta pentru că Moscova nu mai consideră Elveţia, gazda tradiţională a tratativelor, suficient de neutră, după ce această ţară a adoptat sancţiuni împotriva Rusiei, că reacţie la agresiunea împotriva Ucrainei.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 09-11-2022 09:08