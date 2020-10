VIDEO. Reacția lui Biden când Trump și-a asumat responsabilitatea pentru criza Covid-19 din SUA

Biden a prezis "o iarnă sumbră" pentru ţara cea mai îndoliată din lume, cu peste 220.000 de decese cauzate de coronavirus și a dat vina pe contracandidatul său pentru această situație. „Cineva responsabil de atâţia morţi nu poate rămâne preşedintele Statelor Unite ale Americii", a declarat Joe Biden.

Vezi aici cele mai importante momente ale dezbaterii finale dintre Donald Trump și Joe Biden

Candidatul democrat a mai spus că SUA ar fi trebuit să își închidă frontierele mult mai devreme și l-a acuzat pe Trump că nu și-a asumat responsabilitatea pentru faptul că SUA a ajuns țara cu cele mai multe decese provocate de Covid-19.

Însă președintele american a avut un răspuns la aceste acuzații care l-a luat prin surprindere pe Joe Biden, a cărui reacție a devenit virală pe rețelele de socializare.

„Îmi asum întreaga responsabilitate. Nu este vina mea că a ajuns aici. E vina Chinei. Și știți ce? Nu e nici vina lui Joe pentru că a ajuns aici. E vina Chinei”, a răspus Trump în timpul dezbaterii.

"I take full responsibility," President Trump said of the coronavirus during tonight's debate.

"It's not my fault it came here. It's China's fault. And you know what, it's not Joe's fault that it came here either. It's China's fault."

