VIDEO. Proteste violente în Grecia, după dezastrul feroviar. Ciocniri între poliţie şi manifestanţi

Manifestanţii au incendiat coşurile de gunoi şi au aruncat cocktail-uri Molotov, iar poliţia a răspuns cu gaze lacrimogene şi grenade.

În câteva minute, Piaţa Syntagma, marea esplanada din faţa Parlamentului s-a golit de cei 12.000 de manifestanţi, care se adunaseră mai devreme pentru a cere socoteală autorităţilor elene după această coliziune între două trenuri care circulau pe aceeaşi linie.

Clashes erupt in Athens while thousands protest the #Greecetraincrash putting the blame on the government. #Greece pic.twitter.com/w4CUjjpjmN