VIDEO. Primele imagini cu iubita jurnalistului Roman Protasevici în detenție. Dezvăluirile tinerei

În videoclipul respectiv, rusoaica spune că este editor al unui cont social media care se numește Chernaya Kniga, pe care au fost publicate informaţii despre poliţişti din Belarus. Acest lucru este considerat infracţiune în țara condusă de Aleksandr Lukaşenko, potrivit Sky News.

#Belarus @novaya_gazeta reported that Sofia Sapega might be charged under two articles - plotting riots (up to 15 years in prison) and organisation of action that violate public order. “Riots” in Belarus are organised by 26-year old bloggers and 23-year-old students. Interesting pic.twitter.com/d9Eajw2ERP