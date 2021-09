VIDEO. Posibil atentat teorist în Ucraina. Două persoane au murit într-o explozie

Incidentul s-a produs în cursul dimineţii pe o arteră centrală din Dnipro, oraş de aproape un milion de locuitori, conform poliţiei, care a publicat imagini cu carcasa carbonizată a unei maşini, în care se aflau cele două victime la momentul exploziei.

2 killed as result of car explosion in Dnipro city, identified as spokesperson of EMERCOM in Dnipropetrovs'k region Darya Grechisheva and Oleksiy Kavlak, sapper. Police opened case "terror attack" https://t.co/3xcxhPMRyO #Ukraine pic.twitter.com/8WHNhnHWIv

„A fost declanşat un dispozitiv exploziv artisanal”, a comentat pentru AFP un responsabil al forţelor de ordine, care a dorit să rămână sub protecţia anonimatului.

Cele două persoane moarte în explozie sunt purtătoarea de cuvânt a diviziei regionale a serviciului de stat pentru situaţii de urgenţă, care gestionează în special operaţiunile de salvare şi pompierii, şi un membru al unei organizaţii patriotice şi organizator de cursuri de prim ajutor pentru armata ucraineană.

Autorităţile au deschis o anchetă pentru „atentat terrorist”, conform serviciilor de securitate (SBU). Niciun suspect nu a fost reţinut deocamdată.

În ultimii ani, mai mulţi oficiali ucraineni au fost vizaţi de atacuri.

În iunie 2017, un membru al departamentului de informaţii al Ministerului Apărării a fost ucis în explozia maşinii sale-capcană la Kiev. Trei luni mai devreme, un responsabil al SBU a avut partea de aceeaşi soartă la Mariupol, în estul ţării.

#Ukraine, #Dnepr

A car was blown up in the center of the city, with two people inside - a press secretary of the local Emergencies Ministry and a Ukrainian serviceman, both died. The police called the incident a terrorist attack#explosion #disaster pic.twitter.com/oExbO5oExT