Atac terorist în Noua Zeelandă. Mai multe persoane au fost înjunghiate de un extremist

Conform premierului Jacinda Ardern, atacul a fost comis de un „extremist violent”, care acționa ca un „lup singuratic”, aflat de 5 ani în atenția Poliției, a cărui ideologie era inspirată din ISIS.

Potrivit poliției locale, individul a intrat într-un supermarket și a înjunghiat șase persoane.

BREAKING: *Stabbing* New Zealand police shot dead a man after he entered an Auckland supermarket and stabbed multiple people, with at least six reported injured pic.twitter.com/c0d9nJCq2Z