Video. O femeie din Texas şi-a dus băiatul la un centru de testare în portbagajul maşinii

Luni, 3 ianuarie, Sarah Beam a mers la stadionul Pridgeon din Houston unde poţi face un test COVID-19 fără să cobori din maşină. Ea i-a explicat persoanei care gestiona centrul de testare că a venit pentru fiul ei, care a fost pozitiv la un test COVID-19 anterior, dar că a preferat să-l transporte în portbagaj pentru a nu risca să fie contaminată. O angajată a centrului a cerut să-l vadă pe adolescent şi apoi a precizat că nu i se va face niciun test dacă acesta nu va sta pe bancheta din spate a vehiculului.

Poliţia, alertată de angajată şi pe baza imaginilor înregistrate de camerele video de supraveghere, au arestat-o sâmbătă pe profesoara Sarah Beam, bănuită că a pus în pericol viaţa copilului. Ea a fost eliberată duminică pe o cauţiune de 1.500 de dolari.

Luni, foşti elevi de-ai săi au lipit postere de susţinere şi apărare în jurul locuinţei. Pe ele se puteau citi mesaje precum:"O eroină adevărată fără mantie","O profesoară uimitoare, o mamă iubitoare, o femeie inspiratoare".

Pe pancartele din carton agătaţe la ferestre se putea citi: "Te susţinem", "Nu judecăm o carte după copertă".

Femeia, în vârstă de 41 de ani, a fost până de curând profesoară la un liceu în Houston, dar în prezent se află în concediu administrativ.

Autorităţile judiciare nu au precizat când va fi audiată.

Her name is SARAH BEAM! Revoke her teaching certificate! https://t.co/Bsk7QWd5YU