VIDEO. Momentul în care un BMW intră în mulțime, la o manifestație "Black Lives Matter"

Încă nu se știe dacă este vorba de un accident sau un act voluntar.

Mai multe persoane au fost rănite de vehicul şi au fost transportate în diferite spitale din metropolă, a precizat poliţia din New York.

Several people injured as a vehicle drives into #Manhattan #BlackLivesMatter protest. A witness video shows protesters slowing down the vehicle and trying to open the doors of the car pic.twitter.com/btGacB2XXw

Şoferul vehiculului - un BMW de culoare închisă - a fost arestat la faţa locului, potrivit sursei citate.

''Vătămările nu par să pună viaţa în pericol'', a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei.

LIVE in NYC: At least 6 people injured after being struck by car at BLM protest.

NYPD is asking people to avoid area of 3rd Avenue & 39 Avenue in Manhattan.

More to come.pic.twitter.com/yS4utKM6Gk