SUA a autorizat vaccinul Pfizer. Trump: „Primul vaccin va fi administrat în mai puţin de 24 de ore”

Administraţia pentru Medicamente şi Alimente a anunţat vineri că a autorizat primul vaccin împotriva Covid-19 pentru utilizare de urgenţă în SUA, acesta reprezentând un pas major în stoparea pandemiei, relatează News.ro, care citează NBC.

Într-o scrisoare trimisă de FDA companiilor farmaceutice este subliniat: „Cunoscutele şi potenţialele beneficii ale vaccinului Pfizer - BionTech împotriva Covid-19” sunt mai importante decât eventualele riscuri în cazul persoanelor cu vârste de 16 ani sau mai mari.

Today, FDA issued the first emergency use authorization (EUA) for a vaccine for the prevention of #COVID19 caused by SARS-CoV-2 in individuals 16 years of age and older. The emergency use authorization allows the vaccine to be distributed in the U.S. https://t.co/1Vu0xQqmCB pic.twitter.com/c8maeePP9O