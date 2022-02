VIDEO Momentul în care Rusia invadează Ucraina prin Belarus

CNN a asistat, prin intermediul unei transmisiuni video, la momentul în care trupe şi o coloană de vehicule militare intrau în Ucraina printr-un punct de frontieră cu Belarus.

Imaginile erau de la punctul de frontieră Senkivka, Ucraina - Veselovka, Belarus.

Unreal, Belarus tanks flooding into Northern Ukraine at the Senkivka border crossing. pic.twitter.com/mUFS2bg7jK