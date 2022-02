Ucraina a doborât cinci avioane şi un elicopter ruseşti, iar Rusia a distrus infrastructura bazelor aeriene

"Cinci avioane şi un elicopter ale agresorului au fost doborâte", a indicat Statul Major al armatei ucrainene într-un comunicat.

Ukraine-Russia War Report:

Russia claims that Ukrainian air defences of #Ukraine have been neutralized, no aircraft lost

Ukraine it shot down 5 Russian jets and a helicopter

Videos purportedly shows burning airports in Lutsk. pic.twitter.com/msRFhSHKSp