Ce a pățit o jurnalistă din Rusia, în timpul unui live. Imaginile au ajuns virale

În timpul transmisiunii live un câine a sărit brusc pe reporter și i-a furat microfonul din mână.

Reporterul meteo, Nadezhda Serezhkina, poate fi văzută câteva secunde mai târziu cum aleargă după Labradorul Retriever pentru a încerca să recupereze microfonul.

Serezhkina începuse transmisia live spunându-i prezentatorului din studio: „Bună ziua Elina, primăvara a sosit la Moscova, temperatura va fi de 8 grade Celsius, nouă grade Celsius ...”. Dar nu a apucat să termine fraza pentru că, în următoarele momente, câinele năzdrăvan sare și îi fură microfonul.

Serezhkina poate fi văzută alergând după Labrador retriever în timp ce striga: „Stop, stop, vino aici!”

În studio, prezentatoarea de la Mir TV a rămas fără cuvinte și a explicat că: „având în vedere cele întâmplate” conexiunea s-a pierdut.

A dog in Russia grabbed the reporter's microphone and ran away during a live broadcast pic.twitter.com/R1T8VZ5Kpt