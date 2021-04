Ce trebuie să știm dacă mergem în vacanță în Maldive. Sfaturi de la Sânziana Negru

A început vacanţa de Paşte pentru elevi. Timp de o lună, cei care nu sunt în clase terminale vor sta departe de şcoală, aşa că mulţi părinţi şi-au programat vacanţe.

A fost actualizată lista galbenă a ţărilor din care, dacă ne întoarcem în România, trebuie să stăm în carantină.

Sunt peste 40 de state, printre care Franta, Italia, Bulgaria şi Turcia. Dar înainte de a porni la drum trebuie să ştim ce reguli sunt in vigoare la destinaţie.

La ce să fim atenți când decidem să plecăm în vacanță, dar și cum se călătorește în pandemie știe Sânziana Negru – creator de conținut în mediul online, cu 330.000 de urmăritori pe Instagram.

De curând, ea s-a întors din Maldive, pentru a două oară în ultimul timp.

”Acum se impune carantina la întoarcere. De fapt, acum când vorbim noi probabil că nu se mai impune, pentru că regulile se schimbă constant. De asta trebuie să țincă cont oamenii în momentul în care plănuiesc o vacanță. Deși, nici nu știu dacă mai poți să ții cont de ceva, pentru că se schimbă destul de repede. A fost nevoie de un test la întoarcere, când am plecat din Maldive, de data asta. Nu a fost cazul și la plecare.” - spune Sânziana.

Ea mai subliniază faptul că nu i-a fost teamă că se va îmbolnăvi, deoarece a respectat întotdeauna regulile.

”Nu știu dacă a fost o teamă. Pur și simpli am ținut cont de fiecare dată de ce am de făcut. Am ținut cont că trebuie să port constant masca, deși într-un zbor de 8 ore e un pic mai greu să porți o mască pe avion, dar cred că se poate călători și în condițiile astea. Dacă ții cont de ce se întâmplă în jurul tău cred că poți călători fără probleme.” - spune Sânziana.

În avion, comportamentul oamenilor este diferit. Unii se tem foarte mult să nu se infecteze, iar alții ... sunt prea relaxați.

”În avion poți să observi foarte bine tipologiile de oameni, pentru că sunt foarte mulți care vin cu foarte multă panică, în avion își dezinfectează absolut tot în jurul lor, nu-și dau masca jos nici măcar în timpul mesei. Sunt oameni care ignoră mai mult masca și poate folosesc ca pretext masa, ca să nu o mai pună după aceea. Și dacă ești atent te și amuză să vezi stadiile astea.” - mai povestește ea.