VIDEO. Mesut Ozil şi Sead Kolasinac, atacaţi de persoane înarmate cu cuţite, în Londra

Agresorii înarmați cu cuțite i-au luat la țintă pe cei doi jucători care au scăpat nevătămați, potrivit BBC. O înregistare publicată pe Twitter surprinde momentul în care Kolasinac fuge după atacatori. Incidentul s-a petrecut joi în Londra.

Cei doi fotbaliști se aflau într-o maşină Mercedes G Class 4x4, în nordul Londrei, când au fost atacaţi de o bandă de persoane pe scutere, înarmate cu cuţite.

Ozil era la volan şi a fost ameninţat de indivizi. Bosniacul Sead Kolasinac, supranumit "tancul" , a ieşit din mașină și i-a confruntat pe cei doi 2 agresori cu cuține în mâini, unul avea fața acoperită cu cagulă. Germanul Ozil a lăsat maşina pe stradă, cu uşa deschisă şi a fugit într-un restaurant din apropiere, relatează Daily Mail.

Mesut Ozil was attacked by a gang with knives. Sead Kolasinac fought them off with bare hands. Crazy. ????pic.twitter.com/jF3TX1vbCa