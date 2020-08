VIDEO. Lovitură de stat în Mali. Președintele și premierul au fost arestați de militari

În tot acest timp ce soldaţii au fraternizat cu manifestanţii care cer de luni de zile plecarea şefului statului.

"Putem să vă spunem că preşedintele şi prim-ministrul sunt sub controlul nostru. I-am arestat în reşedinţele lor", a declarat pentru France Presse unul dintre liderii rebeliunii, sub acoperirea anonimatului, potrivit Agerpres.

Mali is currently experiencing a coup. The coup leaders say they have arrested President Ibrahim Boubacar Keita and Prime Minister Cisse Soumeylou Boubèye Maïga.

People are celebrating. Massive protests have been held against the Government for months over insecurity. pic.twitter.com/8mQBjKkSIZ