Un avion cu 80 de pasageri la bord s-a răsturnat pe aeroportul din Toronto, după ce a avut probleme la aterizare | VIDEO

Televiziunea CBC a relatat că avionul s-a răsturnat la aterizare, informează Reuters.

„Echipele de urgenţă răspund. Toţi pasagerii şi echipajul sunt contabilizaţi”, se arată într-un comunicat al aeroportului din Toronto.

Până la opt persoane au fost rănite, potrivit posturilor CBC şi CP24 Media din Canada. Circa 80 de persoane se aflau la bord.

„Există un accident de avion. Cu toate acestea, în acest moment, nu cunoaştem circumstanţele în care a avut loc”, a declarat agentul Sarah Patten de la Poliţia Regională Peel din Ontario. „Am înţeles că majoritatea pasagerilor sunt teferi şi nevătămaţi, dar încă încercăm să ne asigurăm, aşa că suntem încă la faţa locului şi investigăm”, a declarat Patten.

A Delta flight carrying roughly 80 passengers from Minnesota appears to have crash landed at Toronto Pearson Airport. No casualties have been reported as of this time. Numerous photos and videos have been released showing passengers safely exiting the plane, which flipped upside… pic.twitter.com/YWjztVufla