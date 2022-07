VIDEO. Incendiu devastator lângă Londra. Primarul capitalei britanice a declarat „stare de incident grav”

Potrivit imaginilor video înregistrate cu ajutorul unui elicopter al postului Sky News, incendiul afectează suprafeţe extinse de vegetaţie şi a distrus mai multe clădiri şi case în satul Wennington, situat la circa 30 de kilometri de centrul Londrei.

Circa o sută de pompieri cu 15 autospeciale încearcă să stingă incendiul.

First 2 minutes of the Wennington fire. Never seen a fire spread so quick. pic.twitter.com/7harOL68OT