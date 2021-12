VIDEO Haos pe aeroportul din Heathrow. Pasagerii British Airways sunt trimiși acasă înainte să-și ridice bagajele de cală

Mai multe videoclipuri arată zeci de valize nesupravegheate, împrăștiate în jurul benzilor transportoare la Terminalul 5 al aeroportului Heathrow, noaptea trecută, un pasager descriindu-l drept „haos complet”.

Unor pasageri li s-a transmis să meargă acasă și să-și lase bagajele la aeroport, acestea fiind trimise ulterior la adresele persoanelor în cauză, pentru a se evita cozile.

@British_Airways flown from Newcastle to Heathrow today. BA have lost our luggage. We are flying to NYC tomorrow. What do we do @British_Airways This is the state of baggage claims at Heathrow airport. All luggage left unattended and told by staff to take what is ours. Disgrace pic.twitter.com/jUYZUBqGhP