Video. Gestul unui britanic a devenit viral. Ce a putut să facă cu prima bere comandată în patru luni

Charlie Richards, din Marea Britanie, în vârstă de 45 de ani, a fost atât de încântat că a putut să iasă în localul său preferat, încât și-a vărsat primul pahar de bere comandat în cap, scrie LadBible.

Pentru el a fost prima ieșire la un pub în mai mult de patru luni.

Prietenul său Mark Williams, în vârstă de 46 de ani, a reușit să surprindă momentul haios, iar clipul a devenit viral pe internet - fiind vizionat de peste 210.000 de oameni din întreaga lume de când a fost postat pe Facebook.

Charlie „s-a cam entuziasmat” când a luat prima înghițitură - spunând „Mi-a fost dor”, în timp ce își spală fața cu mult așteptata bere, înainte de a se uda complet.

Charlie, a menționat: „Locuiesc destul de aproape de acest local și este un pub cu adevărat grozav. Am primit două pahare în loc de unul, pentru că era coadă. Prietenul meu făcea doar un videoclip pentru ai arăta pe toți cei care au venit acolo , deoarece pub-ul tocmai a fost terminat”.

Charlie a mai adăugat: „Pe măsură ce camera a intrat pe mine, m-am cam entuziasmat și am sfârșit prin a-mi stropi fața cu bere ca după un bărbierit, iar mai apoi am vărsat-o în cap și am stârnit râsete. Nu intenționam să o fac”.

În Anglia de luni s-au ridicat o serie de restricții sanitare, pub-urile și restaurantele au putut deschide terasele, s-au redeschis saloanele de coafură și o serie de magazine ne-esențiale. În Scoția și Țara Galilor, restricțiile vor fi ridicate treptat în a doua jumătate a lunii aprilie.