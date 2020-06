VIDEO. Gest șocant în Mexic. Un protestatar i-a dat foc unui polițist

Protestul a avut loc la Guadalajara, unde un tânăr a murit la scurt timp după ce a fost arestat.

Unul dintre participanți, cu mască și ochelari de soare, s-a apropiat din spate de un polițist aflat pe motocicletă, a turnat peste el un lichid inflamabil și i-a dat foc.

Vă avertizăm, imaginile vă pot afecta emoțional.

Focul a fost stins de colegii polițistului și de mai mulți martori, iar victima a părăsit singură locul incidentului.

Mexicanii au protestat la Gudalajara după moartea lui Giovanni Lopez. Comparat cu George Floyd, acesta a încetat din viață acum o lună. Fratele lui Giovanni Lopez au prezentat un clip ca să arate agresiunea polițiștilor din momentul arestării.

Acesta ar fi fost reținut din cauză că nu purta mască pentru a preveni răspândirea Covid-19. Autoritățile au negat informația apărută în presa mexicană și au spus că au deschis o anchetă.

COPS MURDERED GIOVANNI

Giovanni López, 30yo day laborer arrested for not wearing a mask, criminalised by cops and brutally beaten to death bc he belongs to the Mexican racialized underclass.

ACAB EVERYWHERE

https://t.co/ifIhGkqFhm… #JusticiaParaGiovanni#JusticeForGiovanni