VIDEO. După ce s-a vehiculat că este pe moarte, Ramzan Kadîrov a publicat un clip în care ridică haltere în sala de sport

Recent, Novaia Gazeta Europe, o publicaţie independentă rusă, a afirmat că Ramzan Kadîrov a fost diagnosticat cu necroză pancreatică în 2019 şi că sănătatea sa se deteriorează rapid, relatează The Guardian, potrivit News.ro.

Site-ul Novaia, care operează din exil în Europa după ce a fost interzis în Rusia, mai afirma că starea lui Kadîrov, care s-a înrăutăţit recent, a determinat Kremlinul să-i caute un succesor, pentru a menţine stabilitatea în Cecenia, cândva o regiune rebelă care a fost în război cu Moscova.

La câteva ore după apariţia articolului, Kadîrov a publicat un videoclip pe canalele sale sociale în care apare făcând exerciţii de ridicare de greutăţi şi se luptă cu un partener de antrenament.

"O zi plină s-a încheiat cu exerciţii fizice şi pozitivitate", spune mesajul care însoţeşte videoclipul, fără a menţiona ceva despre zvonurile că ar fi bolnav.

În schimb, Kadîrov le dă un sfat fanilor: "Amintiţi-vă că a avea grijă de sănătatea voastră este o investiţie în viitorul vostru".

Kadyrov apparently took offense that he had been shamed for being overweight and decided to go to the gym at night

He published a video from the gym to a song about a "Chechen eagle" who "rushes into battle".

This is what the head of Chechnya is trying to convince everyone that… https://t.co/7h5CpjE3TG pic.twitter.com/ynxZ2frkt5