VIDEO cu Vladimir Putin: O mână îi tremură necontrolat, apoi are un mers instabil

Potrivit Daily Mail, este vorba despre o înregistrare video realizată în 18 februarie 2022, chiar înainte de începerea invaziei din Ucraina, în timpul unei întâlniri oficiale cu președintele Belarusului, Alexander Lukașenko.

În această filmare, Putin stă în picioare, așteptându-l pe aliatul său belarus. În acest timp, însă, mâna lui dreaptă începe să tremure violent.

Apoi, președintele rus își trage mâna pe lângă corp, încercând să potolească tremurăturile, după care se îndreaptă spre Lukașenko. Însă și în acel moment, Putin are un mers instabil și aproape că se împiedică - notează Daily Mail.

Acest clip care a apărut din nou pe internet nu face altceva decât să alimenteze zvonurile despre faptul că s-ar lupta cu Parkinson, demență sau cancer.

De altfel, într-o altă înregistrare video, Vladimir Putin a fost văzut ținându-se strâns de colțul unei mese, în timp ce piciorul drept și umărul drept se mișcau involuntar.

Este vorba despre o întâlnire recentă pe care a avut-o cu ministrul Apărării, Serghei Şoigu, cu care a discutat despre ”eliberarea” orașului ucrainean Mariupol.

Poziția ciudată a lui Putin, precum și faptul că fața și gâtul său păreau să fie umflate, au declanșat speculații cu privire la sănătatea liderului Rusiei.

There’s so much going on in this latest video of Putin. He’s now at a short table with his right hand gripping the edge. And his right foot and shoulders move involuntarily at times. pic.twitter.com/OgOMjGoZWX