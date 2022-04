Ce au remarcat jurnaliștii americani la Vladimir Putin, după întâlnirea cu sportivii medaliați la JO de la Beijing

„Continuă să apară întrebări privind posibila înrăutățire a stării de sănătate a președintelui rus Vladimir Putin, după ce a apărut cu fața umflată la o ceremonie de premiere a campionilor olimpici de la Beijing”, scrie New York Post.

Putin avea fața umflată când s-a pozat la eveniment cu patinatoarea Kamila Valieva, care a fost în centrul unui scandal de dopaj în timpul Jocurilor Olimpice 2022.

Au apărut noi speculații privind starea de sănătate a lui Vladimir Putin, după întâlnirea pe care liderul de la Kremlin a avut-o săptămâna trecută cu ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu. Și atunci președintele rus avea fața umflată și pe parcursul întâlnirii a avut o poziție ciudată: părea „scufundat” în scaun și se ținea cu mâna dreaptă de masă.

Putin nu a părut în cea mai bună formă nici la slujba de Paște de la Moscova, deși au existat speculații că imaginile au fost manipulate de Kremlin.

Casa Albă a refuzat luni să speculeze cu privire la sănătatea lui Putin.

Întrebată despre zvonurile apărute în ultima vreme, secretarul de presă al Casei Albe, Jen Psaki, a spus că poate oferit „o evaluare de aici sau vreun comentariu anume” cu privire la sănătatea lui Putin.

Într-o filmare postată pe pagina de Twitter Visegrad 24 de la o întâlnire recentă a lui Vladimir Putin cu președintele belarus Alexandr Lukașenko, mîna președintelui rus pare să înceapă să îi tremure până când și-a lipit-o de piept, mai scrie sursa citată.

Many suspected it after his weird meeting sign Shoigu, during which he held on to the table for 13 minutes.

This is probably the clearest video of something being wrong with Putin’s health.

Look at his leg & hand tremors!

Any doctor out there willing to weigh in?

Parkinson? pic.twitter.com/Vt0TpHtdrF