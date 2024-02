Cel puțin o persoană a murit și alte cinci au fost rănite, după ce o mașină a intrat în holul unei clinici din SUA | VIDEO

O persoană aflată în maşină a fost scoasă din maşină inconştientă şi i s-a făcut resuscitare, dar a murit la faţa locului, potrivit lui Thayer Smith de la Departamentul de pompieri din Austin.

Patru victime au fost transportate la alte spitale, inclusiv un adult şi un copil care se aflau în stare critică.

Căpitanul Christa Stedman, de la serviciile medicale de urgenţă din Austin-Travis County, a precizat că copilul aflat în stare critică avea răni care îi puneau viaţa în pericol, în timp ce rănile adultului puteau pune viaţa în pericol.

A vehicle just crashed into the emergency room of an Austin hospital.

