Zelenski a fost primit de Keir Starmer în Londra. Premierul britanic l-a îmbrăţişat şi i-a spus: "Suntem alături de Ucraina"

Starmer l-a întâmpinat pe liderul ucrainean cu o strângere de mână şi o îmbrăţişare.

Vizita lui Zelenski are loc la o zi după ce acesta s-a întâlnit cu Donald Trump la Casa Albă - şi la câteva zile după ce Starmer însuşi s-a întâlnit cu preşedintele SUA.

Starmer a reiterat sprijinul Marii Britanii pentru Ucraina: "Suntem alături de Ucraina atâta timp cât va fi necesar".

El a vorbit şi despre "hotărârea neclintită" de a obţine o pace durabilă pentru Ucraina.

Zelenski i-a mulţumit lui Starmer pentru sprijinul său şi regelui Charles al III-lea pentru că a acceptat o întâlnire cu el duminică "Suntem fericiţi să avem astfel de parteneri şi astfel de prieteni", a spus el.

Prime Minister Starmer hugs Zelensky as he welcomes him to 10 Downing Street.

That is how you welcome the leader of the free world. pic.twitter.com/yGsgFLaNWn