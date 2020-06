VIDEO. Atac terorist în Pakistan. Bursa din Karachi, atacată cu puști de asalt și grenade. Teroriștii au fost uciși

Atacatorii și mai mulți membri ai personalului de securitate au fost uciși, a informat presa locală, citând oficiali ai forțelor de ordine.

Atacul s-a produs în jurul orei locale 10:00.

Patru oameni înarmați, deghizați în ofițeri de poliție, s-au deplasat cu un autovehicul până într-o parcare din fața clădirii bursei și au aruncat o grenadă la poarta de intrare principală, conform poliției. Teroriștii au deschis apoi focul către mulțime.

Security incident #alert: appears to be some sort of an attack at the Pakistan Stock Exchange in #Karachi — developing @BBhuttoZardari @BakhtawarBZ @fatah_pak @sharmilafaruqi @ShahNafisa pic.twitter.com/9hQ5ZhPCvM