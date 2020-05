Ce au povestit supraviețuitorii accidentului de avion din Pakistan. Un copil scos în viață dintre dărâmături

Peste 90 de persoane au murit după ce un avion s-a prăbușit vineri într-o zonă rezidențială din apropierea aeroportului din orașul Karachi. Cel puțin doi pasageri au scăpat cu viață.

Zafar Masood, patronul unei bănci, este unul dintre cei care supraviețuit în mod miraculos. Imagini impresionante au fost filmate în timp de Masood este scos dintre rămășițele avionului.

#planecrash He's not any comman Man who Got Injured in the Plane Crash at Karachi. He's the Chairman of Bank of Punjab & son of a superstar in Pakistan's Film Industry (Zafar Masood ) pic.twitter.com/rg5X5U8L4v