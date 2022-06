VIDEO. Aproximativ 60.000 de manifestanţi cer, la Tbilissi, aderarea Georgieila Uniunea Europeană

Aproximativ 60.000 de manifestanţi, potrivit unui jurnalist AFP, s-au adunat în faţa sediului Parlamentului georgian şi au agitat steaguri europene şi georgiene, la câteva zile după ce Comisia Europeană(CE) a recomandat Georgiei să mai aştepte să-i fie recomandat statutul de stat candidat la aderarea la UE.

Mai multe organizaţii pro-europene şi toate formaţiunile din opoziţie au îndemnat la un ”Marş pentru Europa” luni seara, la Tbilissi, care ”să demonstreze angajamentul poporului georgian în alegerea sa europeană şi în valorile occidentale”.

”Europa este o alegere şi o aspiraţie istorice pentru georgieni, pentru care toate generaţile au făcut sacrificii”, au anunţat organizatorii într-un comunicat.

”Libertatea, pacea, dezvoltarea economică durabilă, apărarea drepturilor omului şi justiţia sunt valori care ne unesc pe toţi şi care vor fi garantate printr-o integrare în Uniunea Europeană”, subliniază ei.

Această adunare vizează să transmită un semnal Bruxellesului, în contextul în care liderii europeni urmează să discute săptămâna aceasta dacă acordă sau nu statutul oficial de stat candidat Georgiei, dar şi Ucrainei şi Republicii Moldova.

Comisia Europeană a dat un aviz pozitiv Ucrainei şi Republicii Moldova, însă a apreciat, vineri, că Georgia este necesar să efectueze mai întâi reforme - mai ales politice - înantă să poată să pretindă acest statut.

Comisia a recomandat ca Georgiei să i se ”ofere perspectiva de a deveni membru al Uniunii Europene” - o situaţie care nu are vreo valoare juridică.

”Georgiei îi revine să accelereze (reformele) şi să avanseze către această uşă deschisă”, a declarat preşedinta Comisiei, Ursula von der Leyen.

Partidul Visul Georgian, aflat la putere la Tbilissi, s-a declarat ”fericit” să aibă ”o foaie de drum concretă”, însă consideră ”regretabil” faptul că CE nu-i susţine un statut de stat candidat la aderarea la UE în prezent.

Premierul georgian Irakli Garbaşvili a salutat vineri ”decizia istorică de a acorda Georgiei o perspectivă europeană” şi a adăugat că ”vom acţiona împeună cu Bruxellesul pentru a implementa toate cerinţele şi vom obţine statutul de candidat”.

Home to EU | In Tbilisi, on Rustaveli Avenue, the anthem of the European Union was performed ???????????????? pic.twitter.com/bf35wV26Mx